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Югорчанина, воровавшего нефть, нашли по отпечаткам пальцев

В Нижневартовском районе мужчина украл с месторождения 88 тонн нефти

Югорчанина, воровавшего нефть, нашли по отпечаткам пальцев
Фото: unsplash.com

В Нижневартовском районе похитителя нефти нашли по отпечаткам пальцев. По информации УМВД ХМАО, злоумышленник подключился к трубам и выкачивал сырье через шланг в цистерны автомобилей.

В ходе работы на месте преступления были получены отпечатки пальцев, по которым и был установлен и задержан подозреваемый 1977 года рождения.

«Предварительный материальный ущерб от преступных посягательств, нанесенный нефтяной компании, составил свыше 2 млн рублей. Злоумышленник успел похитить более 88 тонн нефти. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление остальных возможных фигурантов хищения. Возбуждено уголовное дело», – сообщили в УМВД Югры.


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27 августа в 17:31, просмотров: 708, комментариев: 0
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