В Нижневартовском районе мужчина украл с месторождения 88 тонн нефти

В Нижневартовском районе похитителя нефти нашли по отпечаткам пальцев. По информации УМВД ХМАО, злоумышленник подключился к трубам и выкачивал сырье через шланг в цистерны автомобилей.

В ходе работы на месте преступления были получены отпечатки пальцев, по которым и был установлен и задержан подозреваемый 1977 года рождения.

«Предварительный материальный ущерб от преступных посягательств, нанесенный нефтяной компании, составил свыше 2 млн рублей. Злоумышленник успел похитить более 88 тонн нефти. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление остальных возможных фигурантов хищения. Возбуждено уголовное дело», – сообщили в УМВД Югры.