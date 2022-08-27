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Пострадавшие от вспышки гепатита А в нижневартовском ГПЗ собираются обратиться в суд

Санврачи Югры помогут подать коллективный иск от заразившихся гепатитом А в ГПЗ Нижневартовска

Пострадавшие от вспышки гепатита А в нижневартовском ГПЗ собираются обратиться в суд
Фото: unsplash.com

Санврачи Югры собирают заявления от заразившихся гепатитом А сотрудников нижневартовского газоперерабатывающего завода для подачи коллективного иска против столовой, где выявлен источник заражения. Информация об этом появилась в соцсетях ведомства. Пострадавшие хотят получить компенсацию за причиненный вред здоровью, моральный вред и возмещение медицинских расходов.

«Всем переболевшим 26 августа были направлены индивидуальные предложения присоединиться. Так как работа в этом направлении только начата и времени прошло слишком мало, говорить о точных цифрах пока рано. Думаю, на следующей неделе начнут поступать заявления», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Напомним, что о вспышке гепатита А стало известно в июле. Всего зафиксировано 30 случаев заражения, при обследовании контактных лиц болезнь также обнаружена у ребенка одного из сотрудников ГПЗ.


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Сегодня в 14:11, просмотров: 88, комментариев: 0
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