Санврачи Югры помогут подать коллективный иск от заразившихся гепатитом А в ГПЗ Нижневартовска

Санврачи Югры собирают заявления от заразившихся гепатитом А сотрудников нижневартовского газоперерабатывающего завода для подачи коллективного иска против столовой, где выявлен источник заражения. Информация об этом появилась в соцсетях ведомства. Пострадавшие хотят получить компенсацию за причиненный вред здоровью, моральный вред и возмещение медицинских расходов.

«Всем переболевшим 26 августа были направлены индивидуальные предложения присоединиться. Так как работа в этом направлении только начата и времени прошло слишком мало, говорить о точных цифрах пока рано. Думаю, на следующей неделе начнут поступать заявления», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Напомним, что о вспышке гепатита А стало известно в июле. Всего зафиксировано 30 случаев заражения, при обследовании контактных лиц болезнь также обнаружена у ребенка одного из сотрудников ГПЗ.