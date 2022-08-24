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​Прибивший фанеру к остановке депутат попал в ДТП в Нижневартовске

Депутат Павел Елин, ставший известным после истории с фанерой, попал в ДТП в Нижневартовске

​Прибивший фанеру к остановке депутат попал в ДТП в Нижневартовске
"NV86_crab" / vk.com

Депутат думы Нижневартовска Павел Елин, ставший известным после ремонта остановки с помощью куска фанеры, попал в ДТП. Авария произошла сегодня, 24 августа, в районе ТЦ «Мандарин» на ул. 60 лет Октября.

По данным паблика «ЧП Нижневартовска», Елин ехал на своем Infiniti вместе с помощницей и столкнулся со встречным автомобилем Toyota, который поворачивал налево во двор.

«Павел Елин, сидевший за рулем, ушиб голову и рассек бровь. Помощница на пассажирском сиденье пострадала сильнее, ее увезла скорая. В салоне машины кровь. Водителя Toyota тоже, предположительно, увезла скорая», - говорится в сообщении.

Павел Елин попал на страницы СМИ в ноябре 2021 года после истории с фанерой. К народному избраннику обратилась жительница города с просьбой утеплить остановку общественного транспорта рядом с поликлиникой УВД. Елин исполнил поручение горожанки — оконный проем забили фанерой, а потом рассказал об этом на своей странице в соцсети. Югорчане обсмеяли депутата, но он не растерялся и ответил на критику.


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Сегодня в 15:32, просмотров: 132, комментариев: 0
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