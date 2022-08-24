Безработица в Нижневартовске – одна из самых низких в ХМАО, сообщили в мэрии города

Уровень зарегистрированной безработицы в Нижневартовске является одним из самых низких среди муниципалитетов ХМАО и составляет 0,14% от численности рабочей силы, сообщили в пресс-службе администрации города. Количество безработных за прошедший месяц снизилось на пять человек и составило 224 человека.

«В Центр занятости населения с начала года сведения о массовом увольнении работников от организаций не поступали. Заявленная работодателями потребность в работниках составляет 4 408 рабочих мест. Ситуация на рынке труда города находится на постоянном контроле», - отметили в пресс-службе.

Ранее в Минтруде сообщили, что ожидают значительный рост безработицы осенью. В ведомстве это связали с сезонными и поведенческими факторами.