Аферисты выманили у вартовчанки порядка 1 млн. рублей

В Нижневартовске 45-летняя местная жительница попалась на уловки мошенников, оформила несколько кредитов и пополнила счета аферистов почти на 1 миллион рублей. Женщине поступил звонок, в котором якобы сотрудник банка сообщил, что на имя пострадавшей собираются оформить кредит, но, чтобы обезопасить денежные средства, нужно перевести деньги на «безопасный счет».

«Поверив мужчине, вартовчанка оформила в одном из банков кредит в размере 361 тысячи рублей, затем по указанию клерка уехала к другому терминалу, где произвела 25 транзакций и зачислила деньги на счет «безопасной ячейки». Вскоре ей позвонил опять тот же человек и сказал, что мошенники опять пытаются обокрасть ее и предложил действовать по старой схеме. Женщина, снова доверившись, проехала в третий банк, оформила новый кредит на 650 тысяч рублей и перевела деньги. Отчитавшись перед собеседником, вартовчанка направилась домой, где обдумала свои действия и поняла, что была обманута мошенниками», ‒ сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В результате вартовчанка перевела на счета мошенников более 981 тыс. рублей. По факту мошенничества сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело.