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Метровую семгу украли из магазина Нижневартовска

Вартовчанин стал фигурантом уголовного дела за кражу метровой семги из магазина

Метровую семгу украли из магазина Нижневартовска
скрин видео / телеграм-канал "Полиция Югры"

В одном из магазинов Нижневартовска мужчина украл метровую семгу. Момент хищения зафиксировала камера внутреннего наблюдения. На кадрах видно, как мужчина в черной куртке вытащил из морозилки длинную рыбу, походил с ней немного по торговому залу и удалился. Ущерб от кражи оценили в 7,5 тыс. рублей.

Полицейские оперативно задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний вартовчанин, который ранее уже привлекался к уголовной и административной ответственности. Мужчина рассказала, что украл семгу из-за желания отведать ее на ужин.

«В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет», - отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.


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Сегодня в 13:24, просмотров: 172, комментариев: 0
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