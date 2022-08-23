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​Несостоявшегося наркоторговца из Кемеровской области задержали в Югре

В ХМАО задержали наркоторговца из Кемеровской области

​Несостоявшегося наркоторговца из Кемеровской области задержали в Югре
Фото: УМВД Югры

В Нижневартовске сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали 27-летнего мужчину, который приобрел наркотические средства для дальнейшего продажи. При личном досмотре мобильного телефона подозреваемого полицейские обнаружили переписку с неизвестным лицом о факте сбыта запрещенных веществ.

«Также установлено, что злоумышленник ранее дважды судим, является уроженец Кемеровской области и в городе снимает жилье. В Нижневартовске он планировал наладить продажу запрещенных средств, оставляя его покупателям в закладках. В результате обыска на съемной квартире подозреваемого обнаружено и изъято комкообразное вещество светлого цвета, которое направлено на исследование. Экспертизой установлено, что изъятое является наркотиком a-pvp, массой более 33 граммов», ‒ сообщает пресс-служба УМВД Югры.

Злоумышленник взят под стражу, а дело передано в суд. Уроженцу Кемеровской области грозит лишение свободы на срок до 20 лет по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, п.«Г» ч.4 ст.228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере).


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Сегодня в 17:14, просмотров: 107, комментариев: 0
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