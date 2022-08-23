Безработного 37-летнего мужчину задержали за кражу детских смесей

В Нижневартовском районе задержали 37-летнего безработного мужчину за воровство пяти банок с детской смесью. По версии следствия, в августе этого года в одном из сетевых магазинов поселка Излучинск злоумышленник совершил тайное хищение детской смеси для последующей реализации.

«Подозреваемый мужчина признал вину в содеянном и рассказал правоохранителям, что похитил дорогостоящую смесь для ее последующей реализации из-за своего трудного материального положения. Общая стоимость похищенного составила более 4000 рублей. Отделом дознания МОМВД России «Нижневартовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража)», ‒ сообщили в пресс-службе УМВД Югры.