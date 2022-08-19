Гастрономический фестиваль пройдет в Нижневартовске: обещают развлекательную программу и мастер-классы

В Нижневартовске в предстоящую субботу, 20 августа, пройдет гастрономический фестиваль «Барбекю Фест». Мероприятие состоится на территории Комсомольского озера с 12 до 18 часов, сообщили в пресс-службе администрации города.

«На празднике вартовчанам будет предложено попробовать разнообразные блюда из мяса, рыбы и овощей, приготовленные на углях. Кроме того, всех пришедших будут ждать развлекательная программа и мастер-классы», - рассказали в пресс-службе.

Организаторы фестиваля – администрация Нижневартовска и городская Торгово-промышленная палата. Участие в «Барбекю Фесте» примут 12 предпринимателей, 10 из которых представляют сферу общественного питания.