Полицейские с собакой нашли потерявшуюся пенсионерку в Нижневартовске

В Нижневартовске полицейская собака помогла найти потерявшуюся 64-летнюю женщину. В полицию обратилась дочь пенсионерки. Она рассказала, что вечером вместе с матерью выгуливала собаку недалеко от дома в частном секторе. Когда женщина отвлеклась, мать пропала из виду. Самостоятельные поиски ни к чему не привели. Пожилая женщина несколько раз уже терялась в городе, ситуацию осложняло ее заболевание - пенсионерка могла забыть дорогу обратно и заблудиться.

На поиски пожилой вартовчанки направили все наружные службы полиции. Отследить ее маршрут удалось младшему инспектору-кинологу Станиславу Волкову со служебной собакой Энцелад Мерседес и полицейскому водителю Петру Алексееву.

«Собака шла по следу 4 километра и указала направление, куда ушла пенсионерка. Правоохранители стали обследовать близлежащие районы, дома, дороги, канавы. С фонариками они детально осматривали проселочные дороги и вскоре заметили идущую вдоль лесополосы схожую по приметам женщину. Вартовчанка была заплакана, не понимала, где она и как тут оказалась. Всего на поиски ушло около двух часов», - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Полицейские успокоили напуганную женщину и вернули родным.