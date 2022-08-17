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Югорчанин обнаружил гранату у реки: боеприпас уничтожили

Росгвардия уничтожила гранату, найденную югорчаниным у Оби

Югорчанин обнаружил гранату у реки: боеприпас уничтожили
Фото: Росгвардия Югры

Под Нижневартовском югорчанин нашел гранату на береговой линии Оби. Житель незамедлительно сообщил об опасной находке силовикам.

«Получив сообщение об инциденте, на место происшествия незамедлительно выехали специалисты группы разминирования ОМОН «Сокол-Югра». При осмотре предмета было установлено, что находка является гранатой Ф-1 со следами сильной коррозии», – сообщили в пресс-службе Росгвардии ХМАО.

С соблюдением необходимых мер безопасности боеприпас был помещен в контейнер для перевозки взрывоопасных предметов и уничтожен на специализированном полигоне.


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Сегодня в 16:38, просмотров: 146, комментариев: 0
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