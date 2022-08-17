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​В Югре ищут смелых парней и девушек для участия в экстремальном забеге

Экстремальный забег «Сила Самотлора – 2022» пройдет в Нижневартовске

​В Югре ищут смелых парней и девушек для участия в экстремальном забеге
"Официальный Нижневартовск" / vk.com

На Комсомольском озере в Нижневартовске 3 сентября пройдет экстремальный забег «Сила Самотлора». Сейчас идет регистрация участников.

«Участникам фестиваля предстоит преодолеть сложную трассу с многочисленными искусственно созданными и естественными препятствиями», - говорится в описании забега.

К участию приглашаются югорчане от 18 лет. Состав команды – от 3 до 6 человек, должна быть как минимум одна девушка.

«Участники физкультурного мероприятия «Сила Самотлора», преодолевшие все этапы, на финише награждаются памятными медалями и дипломами», - добавили в пресс-службе администрации Нижневартовска.


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Сегодня в 15:31, просмотров: 81, комментариев: 0
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