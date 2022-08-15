В Нижневартовске ищут пропавшую пенсионерку: она нуждается в медпомощи

Волонтеры Нижневартовска просят неравнодушных горожан помочь в поисках пенсионерки, что ушла из дома 15 августа рано утром и не вернулась. Сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи и плохо разговаривает. Приметы указаны в ориентировке.

Всех тех, кто хочет помочь в поисках, просят к 18:00 собраться на парковке у ТЦ «Домашний» в Старом Вартовске. По всем вопросам можно обращаться к координатору Елене по телефону +7 (964) 097-02-19. Остальных просят внимательно проверить свои детские площадки и подъезды.

Если вы знаете о том, где может находиться пропавшая, просим обратиться в полицию по телефону 102.