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Вартовчан просят помочь найти пропавшую пенсионерку // ОРИЕНТИРОВКА

В Нижневартовске ищут пропавшую пенсионерку: она нуждается в медпомощи

Вартовчан просят помочь найти пропавшую пенсионерку // ОРИЕНТИРОВКА

Волонтеры Нижневартовска просят неравнодушных горожан помочь в поисках пенсионерки, что ушла из дома 15 августа рано утром и не вернулась. Сообщается, что женщина нуждается в медицинской помощи и плохо разговаривает. Приметы указаны в ориентировке.

Всех тех, кто хочет помочь в поисках, просят к 18:00 собраться на парковке у ТЦ «Домашний» в Старом Вартовске. По всем вопросам можно обращаться к координатору Елене по телефону +7 (964) 097-02-19. Остальных просят внимательно проверить свои детские площадки и подъезды.

Если вы знаете о том, где может находиться пропавшая, просим обратиться в полицию по телефону 102.


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Сегодня в 17:17, просмотров: 277, комментариев: 0
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