Креативных вартовчан зовут на фестиваль TRAvART

В Нижневартовске 27 августа пройдет фестиваль TRAvART. Он состоится на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Радуга». К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, занимающиеся творческой деятельностью, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Фестиваль – это своего рода креативный кластер, в котором опытные и начинающие представители креативной молодежи общаются, генерируют новые идеи, обсуждают текущие и будущие проекты», - отметили в пресс-службе.

Программа фестиваля включает в себя проведение тематических лабораторий:

«Театр» (спикер – Марина Деликатная, Тюмень);

«Стрит-арт» (спикер – Булат Сайфулин, Сургут);

«Хореография» (спикер - Екатерина Потапова, Калининград);

«КВН» (спикер – Денис Штейнер, Нягань);

«Медиа» (спикер – Юлия Зайцева, Ханты-Мансийск).

Также всех желающих ждет открытый фестиваль с мастер-классами, лекциями, дискуссиями. Желающим посетить мероприятие необходимо подать заявку.