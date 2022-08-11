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В Югре компания задолжала сотрудникам свыше 130 млн рублей

130 млн рублей задолжала нижневартовская компания работникам

В Югре компания задолжала сотрудникам свыше 130 млн рублей
pixabay.com

Прокуратура помогла сотрудникам нижневартовской компании «КапРемСервис» получить зарплату.

Как сообщили в пресс-службе окружного надзорного ведомства, организация задолжала сотрудникам свыше 130 млн рублей. Прокуратура Мегиона приняла ряд мер реагирования: в адрес директора внесли представление, а также привлекли его к административной ответственности по ч.7 ст.5.27 КоАП РФ (повторная невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы).

«О сложившейся ситуации прокуратурой округа проинформировано правительство автономного округа, вопрос с погашением задолженности обсужден на заседании рабочей группы при первом заместителе губернатора автономного округа», - отметили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Уточняется, что принятые меры позволили полностью погасить образовавшуюся перед работниками организации задолженность по зарплате.


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Сегодня в 14:46, просмотров: 124, комментариев: 0
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