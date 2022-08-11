Памятную табличку установили на первом в Нижневартовске крупнопанельном доме

На одном из жилых зданий Нижневартовска установили памятную табличку. Она рассказывает о том, что именно этот многоквартирник стал первым в городе крупнопанельным домом.

«В Нижневартовске на пятиэтажном доме, расположенном по адресу: улица Пионерская, 13-А, установили памятную табличку. Именно этот многоквартирник в 1969 году стал первым в нашем городе крупнопанельным домом», - сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Котлован под первый крупнопанельный пятиэтажный дом в Нижневартовске заложили в апреле 1969 года. Государственная приемка дома состоялась в первых числах января 1970 года, после чего сразу началось заселение. Новость о завершении строительства жилого здания опубликовала газета «Ленинское знамя» 27 декабря 1969 года.