Мигрантов с наркотиками задержали в Нижневартовске, возбуждено уголовное дело

В Нижневартовске полицейские задержали двух граждан из республики Ближнего зарубежья, подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков. Во время задержания мужчины 31 и 23 лет находились в такси. При досмотре автомобиля сотрудники полиции обнаружили 30 свертков с мефедроном, сообщили в пресс-службе УМВД по Нижневартовске.

«Кроме того, в присутствии понятых полицейские обнаружили у 31-летнего подозреваемого в сотовом телефоне противоправную переписку с неустановленным лицом по факту сбыта наркотиков. Мужчины рассказали, что решили заработать денежные средства нелегальным путем и заниматься распространением начали около двух недель назад», - отметили в пресс-службе ведомства.

Всего стражи правопорядка изъяли 58 граммов наркотиков, предназначенных для сбыта на территории города. В отношении мигрантов возбудили уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. На время следствия мужчин заключили под стражу.