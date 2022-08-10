Автомобилистов Нижневартовска предупредили о перекрытии улицы из-за ремонта

В Нижневартовске 10–11 августа будут проводиться работы по устройству верхнего слоя асфальтобетонного покрытия по улице Декабристов (от улицы Заводской до улицы Молодежной). Из-за этого частично перекрывается движение для автомобилей, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В случае выпадения осадков сроки будут перенесены на количество дней, равное дням с неблагоприятными погодными условиями. Просим жителей города заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы выполняет подрядная организация ООО «Премьердорстрой».

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