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Пожилой вартовчанин спровоцировал ДТП с одним пострадавшим

52-летний водитель «Фольксвагена» получил травмы в ДТП в Нижневартовске

Пожилой вартовчанин спровоцировал ДТП с одним пострадавшим
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Нижневартовске произошла авария с одним пострадавшим. По предварительной информации, пожилой водитель совершал поворот налево на перекрестке и столкнулся с автомобилем «Хендай».

«Около 08:05 на улице Индустриальная в городе Нижневартовск, 52-летний водитель автомобиля «Фольксваген», по предварительным данным, на регулируемом перекрёстке при совершении маневра «поворот налево» не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с транспортным средством «Хендай». В результате аварии водитель «Фольксвагена» получил травмы», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 9 августа в округе зарегистрировали два ДТП, в которых двое пострадали.


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Сегодня в 10:13, просмотров: 63, комментариев: 0
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