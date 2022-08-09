Жительницу Нижневартовска осудят за убийство четырехмесячного ребенка

В Нижневартовске перед судом предстанет 27-летняя местная женщина. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 105, 117 и 156 УК РФ (убийство малолетнего, истязание несовершеннолетнего, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следствия, в период с 31 декабря 2020 года по 21 января 2021-го обвиняемая избивала своего четырехмесячного ребенка, нанося ему удары руками в область грудной клетки и живота.

«Кроме того, в результате последующих действий обвиняемой ребенок получил еще несколько травм, от которых скончался медицинском учреждении в июне 2021 года», - отметили в пресс-службе ведомства.

Обвиняемая вину не признала. Следователи собрали достаточные доказательства, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.