Подросток утонул под Нижневартовском

Очередной трагический случай на воде произошел в Югре. Под Нижневартовском утонул подросток, пишет телеграм-канал «N1 – NV».

«Трагедия произошла недалеко от предприятия "Мега-содружество", на 10 километре самотлорской трассы», - говорится в сообщении.

Уточняется, что тело ребенка обнаружили спасатели.

На прошлой неделе в Сургуте утонули женщина и ее 12-летняя дочь. Трагедия приозошла в том месте, где два года назад утонул подросток. По данным ГУ МЧС, в водоемах ХМАО с начала лета погибли 27 человек, включая пятерых детей.