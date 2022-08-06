Гастрономический фестиваль «О, да! Еда» в Нижневартовске перенесли на 7 августа

Гастрономический фестиваль «о, да! Еда!» в Нижневартовске пройдет в воскресенье, 7 августа, сообщили в пресс-службе администрации города. Причина – неблагоприятный прогноз погоды на 6 августа, синоптики не исключают, что сегодня пройдут дожди.

Фестиваль состоится на территории Комсомольского озера с 12 до 18 часов.

«Событие пройдет в формате пикника в сочетании с элементами современного досуга - музыка, спорт, уличное искусство», - уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что гастрономический фестиваль «О, да! Еда!» пройдет в Нижневартовске 6 августа.