Вартовчан зовут на экологическую акцию по приему отходов на вторичную переработку

Экологическая акция по приему отходов на вторичную переработку пройдет в Нижневартовске в воскресенье, 7 августа. Мероприятие состоится с 11 до 13 часов на трех площадках:

Автостоянке магазина «Магнит», ул. Чапаева 42а;

Площади Нефтяников со стороны ул. Омской;

Остановке «Школа 17», Старый Вартовск.

На переработку принимается:

Пластик с маркировками 1, 2, 4, 5, 6

Крышечки

Макулатура (бумагу, картон)

Металл

Стеклотара (банки, бутылки)

Батарейки, лампочки, блистеры от лекарств

Одежда, пригодная к носке, текстиль

Игрушки в хорошем состоянии

Посуда, пригодная к использованию

Техника.

Вторсырье должно быть чистым, без остатков пищи.