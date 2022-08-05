Реконструкция набережной в Нижневартовске завершится до конца сентября. На это же время запланировано открытие обновленной территории, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Уже в этом году, до конца сентября, Нижневартовск увидит обновленную набережную. Сейчас на объекте работают строители и спецтехника», - говорится в сообщении пресс-службы.

Там подчеркнули, что находиться на строительной площадке небезопасно. Для того, чтобы избежать появления горожан, на территории усилили заборы и дополнительно повесили оградительные ленты.

Ранее реконструируемая набережная в Нижневартовске подверглась нападению вандалов. Они испортили искусственное покрытие и элементы в детском городке. После этого на недостроенной части территории было решено установить дополнительные заборы.