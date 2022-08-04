Кадровые перестановки в мэрии Нижневартовска: заведовать землей будет чиновник из Тюмени

В администрации Нижневартовска назначен новый директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов. Им стал экс-начальник отдела госконтроля управления строительства Тюменской области Вадим Ряска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

«На должность директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации Нижневартовска с 3 августа назначен Ряска Вадим Иванович», - говорится в сообщении.

Ранее Вадим Ряска занимал должность начальника отдела государственного контроля (надзора) Главного управления строительства Тюменской области, а также являлся директором департамента имущественных и земельных отношений администрации Нягани.