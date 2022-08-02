Реконструируемая набережная в Нижневартовске стала объектом вандализма

Реконструируемая набережная в Нижневартовске подверглась нападению вандалов. Рабочим придется переделывать то, что испортили горожане, из-за чего открытие набережной может затянуться, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Испорчено искусственное покрытие, элементы на детском городке, оставлен мусор, разбитые бутылки, кто-то даже не стесняется вырезать себе на дачу рулонный газон. Причем делают это предприимчивые граждане прямо под камерами, которыми оснащена территория набережной», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что информация о вандализме будет передаваться в УМВД для выявления виновных и возмещения ущерба.

Реконструкция набережной в Нижневартовске продолжается. По данным властей, там предстоит выполнить еще немалый объем работы. Открытие набережной запланировано на осень.