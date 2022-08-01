Два города Югры оказались в рейтинге городов с высоким качеством жизни населения

Нижневартовск попал в топ городов с одним из самых высоких показателей качества жизни – столица Самотлора заняла пятое место. Лидерами стали Москва, Сочи и Грозный. На четвертом месте – Санкт-Петербург. Об этом сообщает Финансовый университет при правительстве России.

Индекс качества жизни рассчитывали на основании общественного мнения по следующим направлениям: потребительская активность, качество медицинского обслуживания, состояние экологии, качество работы учреждений среднего и высшего образования, работа ЖКХ и состояние дорог в городе, конфликты в городе, условия ведения бизнеса, уровень тревожности горожан, общественные отношения и так далее.

Отмечается, что Сургут занял в рейтинге 17 позицию. При этом город попал в топ «самых умных» наряду с Ханты-Мансийском. Остальные города ХМАО в рейтинг лучших не попали.