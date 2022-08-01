Водитель «Нивы» погиб в ДТП на встречной полосе в Нижневартовском районе

ДТП с погибшим произошло в ночь с 31 июля на 1 августа, на 17 км дороги «Нижневартовск – Радужный». Столкнулись «Шевроле Нива» и «КамАЗ», сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По предварительным данным, 36-летний водитель «Нивы» не справился с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем «КамАЗ» под управлением 28-летнего мужчины.

В результате столкновения, 36-летний водитель «Нивы» скончался на месте происшествия, водитель автомобиля «КамАЗ» не пострадал. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.