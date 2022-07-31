Спасатели нашли тело мужчины, погибшего при спасении тонущих детей

В ХМАО нашли тело Александра Тупикина, который погиб при спасении тонущих детей. Тело мужчины обнаружили водолазы. Первым об этом сообщил телеграм-канал «Сейчас | Нижневартовск».

«Тело пропавшего 25 июля на реке Рязанка рыбака найдено и извлечено из воды спасателями на берегу Оби», - говорится в сообщении. Уточняется, что поиски мужчины продолжались почти неделю.

Трагедия произошла 25 июля на протоке Рязанка в Нижневартовске. Двое мужчин, находившихся на берегу, услышали крики купающихся детей о помощи и бросились в водоем. Детей удалось спасти, однако один из мужчин пропал без вести. У погибшего, по данным СМИ, остались супруга и двое детей.