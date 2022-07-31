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В Нижневартовске близится к завершению реконструкция набережной

Набережную реконструируют в Нижневартовске: укладывают плитку и устанавливают детскую площадку

В Нижневартовске близится к завершению реконструкция набережной
администрация Нижневартовска

В Нижневартовске продолжается реконструкция городской набережной. Работы ведутся на территории от улицы Ханты-Мансийской и почти до проезда Куропаткина, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«По словам подрядной организации, на 90% завершены работы по укладке плитки, установлены первые элементы инклюзивной детской площадки. На днях рабочие приступили к сборке нового МАФа – игрового комплекса «Кит», - рассказали в пресс-службе, добавив, что объект с нетерпением ждут горожане.

Ранее в Сургуте на Югорском тракте заработала зона отдыха с пляжем. Вход на территорию сделали платным.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 141, комментариев: 0
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