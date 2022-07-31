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​На садовом участке вартовчанина нашли банку с порохом

Житель Нижневартовска спрятал банку со взрывчатым веществом на садовом участке

​На садовом участке вартовчанина нашли банку с порохом

Житель Нижневартовска спрятал банку со взрывчатым веществом на садовом участке. Полицейские изъяли у 53-летнего мужчины более 110 граммов бездымного пороха, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По словам вартовчанина, он случайно нашел порошок в лесу недалеко от Нижневартовска. Экспертно-криминалистическое исследование показало, что обнаруженное вещество является взрывчатым и, согласно действующему законодательству, его хранение без разрешения компетентных органов является незаконным.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.


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Сегодня в 11:02, просмотров: 121, комментариев: 0
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