Житель Нижневартовска спрятал банку со взрывчатым веществом на садовом участке. Полицейские изъяли у 53-летнего мужчины более 110 граммов бездымного пороха, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

По словам вартовчанина, он случайно нашел порошок в лесу недалеко от Нижневартовска. Экспертно-криминалистическое исследование показало, что обнаруженное вещество является взрывчатым и, согласно действующему законодательству, его хранение без разрешения компетентных органов является незаконным.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до восьми лет со штрафом в размере до 100 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев.