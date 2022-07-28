Вартовчанка обвиняется в покушении на убийство соседа

В Нижневартовске завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы. Она обвиняется в покушении на убийство, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 21 февраля 2021 года, когда обвиняемая распивала спиртное с 57-летним соседом. Произошла ссора, в ходе которой женщина, по версии следствия, ударила мужчину деревянным табуретом по голове и нанесла ему не менее четырех ударов ножом в область спины. Разбушевавшуюся югорчанку остановил общий знакомый, ставший свидетелем произошедшего. Он же вызвал медиков, которые спасли жизнь потерпевшему.

«Обвиняемая вину не признала, вместе с тем следователями собраны достаточные доказательства и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», - уточнили в пресс-службе ведомства.