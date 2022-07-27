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​В Югре пропал мужчина, спасавший тонущих детей

Югорчанин пропал без вести при спасении тонущих детей

​В Югре пропал мужчина, спасавший тонущих детей
ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре / vk.com

В Югре пропал мужчина при спасении тонущих детей. Инцидент произошел вечером 25 июля на берегу протоки Рязанка в Нижневартовске. По словам местного жителя, он находился на берегу вместе со своим 31-летним другом и услышал крики купающихся детей, они просили о помощи.

Мужчины бросились в водоем. После того, как дети были спасены, очевидец происшествия не обнаружил своего товарища. Мужчина пропал.

«Ведутся поиски пропавшего, обстоятельства устанавливаются», - сообщили в ГИМС МЧС по ХМАО.

Ранее сообщалось, что с начала летнего периода в Югре произошло 21 происшествие на воде, погибли 18 человек. 11 человек утонули во время купания в необорудованных местах, из них шестеро находились в состоянии опьянения. Четыре человека погибли в результате происшествий с маломерными судами.


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Сегодня в 10:21, просмотров: 343, комментариев: 0
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