В ХМАО задержали несостоявшегося наркодилера

20-летний парень задержан по подозрению в сбыте наркотиков в Нижневартовске.

По версии следствия, ранее судимый за неправомерное завладение автомобилем безработный житель Томской области хранил в съемной квартире два полимерных пакетика с порошкообразным веществом общей массой более 35 граммов. Также, в ходе обыска квартиры, были обнаружены приспособления и материалы для дальнейшей расфасовки наркотика.

«В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Фигурант находится в СИЗО», – сообщили в УМВД Югры.