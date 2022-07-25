Полиция Нижневартовска задержала дебошира, устроившего переполох в магазине

Приехавший в Нижневартовск на заработки мужчина устроил дебош в одном из продуктовых магазинов. Владелец позвонил в полицию, сообщив, что злоумышленник, кроме агрессивных действий, негативно высказывается о войсках РФ, участвующих в специальной военной операции.

«По данному факту в отношении гражданина вынесено 2 постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, предусмотренных ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации», а также ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», – сообщили в УМВД Югры.