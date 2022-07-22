На 20% выросло число обращений в травмпункты Нижневартовска, врачи связывают это с электросамокатами

3037 жителей Нижневартовска обратились в травмпункты с начала лета. Это практически на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба администрации города.

«Только в перевязочном кабинете за июнь-июль принято 1383 человека, что на 25% больше, чем в прошлом году. Обращаются и молодые люди, и горожане пожилого возраста. Так, например, на этой неделе зафиксирован случай у бабушки 80-летнего возраста», - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам медиков, высокий рост обращений взрослых вартовчан в травмпункты связан с травмами, полученными в результате падения с электросамокатов. Кикшеринг (прокат электросамокатов) появился в городе только в этом году и стал востребованным сервисом среди горожан.

«В этом году мы впервые наблюдаем высокий рост обращаемости пациентов в связи с падением с электросамокатов. Ежедневно до 7 таких случаев. Последствиями таких травм являются тяжелые переломы верхних и нижних конечностей, в некоторых случаях – травмы головы и позвоночника. Риск в данном случае представляет высокая скорость и отсутствие группировки при падении», - рассказал и.о. заведующего травматолого-ортопедическим отделением поликлиники Нижневартовска Артем Логинов.

Врачи рекомендуют проходить технический инструктаж перед использованием кикшеринга и внимательно относиться к управлению электросамокатом.