Коммунальщики Нижневартовска оставляют у домов должников «пирамиды позора»

В Нижневартовске должников за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, проживающих в частных домах, будут клеймить бетонной «пирамидой позора». Акцию придумали «Нижневартовские коммунальные системы».

На пирамиду нанесены надписи «Здесь живет должник», «Вы должны», «Здесь не платят за воду». Вес конструкции – две тонны, поэтому убрать ее самостоятельно без специального оборудования не получится.

«Пирамиду позора» мы применяем как метод борьбы с неплательщиками. Конечно, мы ожидали, что надписи могут закрыть или закрасить. Но это не страшно, мы нанесем их снова. Избавиться от неприятного соседства конструкции можно лишь после погашения задолженности», – комментирует акцию директор по сбытовой деятельности НКС Юлия Бадина.

Отмечается, что увидеть пирамиду возле своего дома при игнорировании задолженности могут свыше 500 жителей частных домовладений. Всего же задолженность перед НКС у вартовчан по прямым договорам на 18 июля составляет почти 91 млн рублей.