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В Нижневартовске проверят школу, которую пытаются построить уже несколько лет

Прокуратура оценит строительство школы в Нижневартовске, которую пытаются возвести уже несколько лет

В Нижневартовске проверят школу, которую пытаются построить уже несколько лет
pixabay.com

В Нижневартовске прокуратура проверяет реализацию концессионного соглашения на строительство школы в «9А» микрорайоне». Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«В рамках проверки будет дана оценка соблюдению требований градостроительного, земельного, бюджетного законодательства, а также законодательства о концессионных соглашениях. При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», - подчеркнули в пресс-службе.

Школу в Нижневартовске пытаются возвести уже несколько лет, отмечает телеграм-канал «Мегаполис-Югра». Строительство объекта, по данным городского управления архитектуры и градостроительства, сорвалось из-за того, что компания-концессионер нарушина исполнение обязательств. Мэрия расторгла контракт с подрядчиком через суд и намерена заключить новую концессию с другим инвестором.


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Сегодня в 13:27, просмотров: 39, комментариев: 0
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