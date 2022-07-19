Ремонт улицы Маршала Жукова продолжили в Нижневартовске – движение по ней перекрыли

В Нижневартовске продолжается ремонт улицы Маршала Жукова. С 19 по 21 июля дорожники перекрыли движение по четной стороне улицы – от ул. Мира до ул. Ленина. Здесь выполняется укладка выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия.

Из-за ремонта дороги изменено движение автобусов №6, 6К и 12.

«В случае выпадения осадков сроки будут перенесены на количество дней, равное дням с неблагоприятными погодными условиями. Просим жителей города заблаговременно планировать маршрут движения и соблюдать правила дорожного движения», - обратились к горожанам в мэрии Нижневартовска.

Ранее улицу Маршала Жукова из-за ремонта закрывали для транспорта с 11 по 13 июля.