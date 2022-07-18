Проверка готовности систем оповещения пройдет в Нижневартовске

В Нижневартовске 20 июля пройдет проверка систем оповещения, сообщает мэрия. В городе с 10 часов 43 минут до 10 часов 44 минут состоится плановый запуск электросирен с трансляцией речевого сообщения.

«Запуск сирен будет проверочным, просим жителей города сохранять спокойствие и заниматься повседневной деятельностью», - отметили в пресс-службе.

Аналогичная проверка систем оповещения в этот день пройдет и в других городах России, в частности в Москве. В столице прозвучат сигналы сирен оповещения и заработают громкоговорители с информационным сообщением «Внимание всем!», а на экранах ТВ также появится заставка с сообщением «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения!».