Югорского космонавта наградил Владимир Путин

Югорский космонавт, командир экипажа МКС Сергей Рыжиков, получил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награда выдана за большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ 15 июля подписал президент РФ Владимир Путин.

Сергей Рыжиков — космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, командир экипажа МКС. Его детство прошло в Нижневартовске. Там он занимался в авиацентре «Крылья Самотлора». Его первый полет прошел в 2016 году и длился 173 дня. Второй – в 2020.