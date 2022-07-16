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Космонавт из Нижневартовска награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством»

Югорского космонавта наградил Владимир Путин

Космонавт из Нижневартовска награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством»
Фото: admhmao.ru

Югорский космонавт, командир экипажа МКС Сергей Рыжиков, получил Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Награда выдана за большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу. Соответствующий указ 15 июля подписал президент РФ Владимир Путин.

Сергей Рыжиков — космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса, командир экипажа МКС. Его детство прошло в Нижневартовске. Там он занимался в авиацентре «Крылья Самотлора». Его первый полет прошел в 2016 году и длился 173 дня. Второй – в 2020.


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Сегодня в 10:49, просмотров: 51, комментариев: 0
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