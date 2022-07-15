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На территории нового сквера в Нижневартовске собирают поезд

Нижневартовский сквер Железнодорожников готов на 60%

На территории нового сквера в Нижневартовске собирают поезд
Фото: vk.com/ofnv86

На территории будущего сквера Железнодорожников в Нижневартовске начали собирать малые архитектурные формы. Один из самых масштабных – паровоз.

«Объем работ выполнен примерно на 60%. Поступили материалы для устройства тротуаров. Сейчас завершаем монтаж МАФов – это поезд, качели. После уложим резиновый пол на детской площадке. В августе привезут опоры освещения. Уже проведены инженерные коммуникации. Есть система видеонаблюдения. Осенью высадим деревья», – рассказал заместитель директора по производству Ильгиз Махиянов.

Глава города Дмитрий Кощенко акцентировал внимание на соблюдении подрядчиками требований безопасности при выборе и последующем устройстве детских городков.

«Сквер Железнодорожников – очень интересный проект. Его выбирали жители во время голосования. Он реализуется в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Жилье и городская среда». Силы и все необходимые материалы есть для того, чтобы нижневартовцы уже в сентябре смогли оценить новое общественное пространство», – отметил руководитель муниципалитета.


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Сегодня в 12:37, просмотров: 80, комментариев: 0
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