На набережной в Нижневартовске поменяли покрытие

В Нижневартовске реконструируют набережную. На данный момент на пешеходных зонах (от улицы Ханты-Мансийской и практически до проезда Куропаткина) уложено несколько видов покрытий: на велодорожке – терракотовое травмобезопасное, на пешеходной части – графичный рисунок, напоминающий шахматную доску, из плитки, на верхнем уровне набережной – тоже плитка, но песочного цвета. По всей протяженности участка установлено тактильное покрытие для безопасности слабовидящих и незрячих пешеходов. Вскоре соберут беседку, установят лавочки, урны и подвесные шестнадцатиметровые качели для взрослых.

«Зона отдыха наверху выделяется невысокими ограждениями, выложенными плиткой. Рядом установлены ландшафтные грунтовые светильники. С ними пространство «заиграет» особенно красиво в вечернее время. На верхней части набережной будут установлены малые архитектурные формы с элементами дерева и черного металла. Они вписываются в общую «песочную» концепцию набережной. В оформлении преобладает бежевый, серый и черный цвета», – рассказал начальник участка Валентин Белоус.