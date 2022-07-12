Двое вартовчан выпали из окон домов с разницей в два часа

Двое человек погибли в минувшие выходные в Нижневартовске, выпав из окон многоэтажных домов. Как сообщает телеграм-канал «Сейчас Нижневартовск», 9 июля в 23 часа из окна квартиры четвертого этажа дома № 51А по улице Чапаева выпал 57-летний мужчина. Он погиб на месте. По данным канала, мужчина сорвался с веревки, которую использовал, чтобы помочь соседу.

Спустя два часа аналогичная трагедия произошла во дворе дома по адресу Мира, 98. Из окна 9 этажа выпала 36-летняя женщина. Она также скончалась на месте от полученных травм.