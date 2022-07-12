Центр уличного баскетбола открылся в Нижневартовске на Центральном стадионе. Площадка оборудована полноценными кортами для игры в формате 3х3, стационарными стойками с пластиковыми щитами и кольцами с амортизаторами. Покрытие площадки выполнено из специального материала, предотвращающего спортивные травмы. А в центре есть зрительские трибуны.

В минувшие выходные здесь уже прошел первый турнир по стритболу. В нем поучаствовали 28 команд и более 100 игроков.

По словам вице-президента Ассоциации уличного баскетбола в России Сергея Груниса, в Центре уличного баскетбола можно проводить соревнования любого уровня - площадка спроектирована в соответствии с требованиями FIBA, поэтому подходит как для российских, так и для международных турниров.

Он попросил всех, кто увлечен этим видом спорта, не забывать площадку: «Корты «живут» игрой. Приходите, занимайтесь. «3x3» cтал Олимпийским видом спорта, т.е. фактически с уличного спорта перешел в спорт высших достижений. Это стало возможным благодаря таким ребятам, как вы».