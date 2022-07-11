На выставке собак в Нижневартовске бросили двух щенят

Во время социальной акции «Дай лапу» в Нижневартовске женщина оставила двух щенят посреди толпы и ушла по своим делам. Об этом рассказали в группе «Типичный краб 86» во «ВКонтакте».

«Щенки начали бесхозно бегать, прятаться, искать защиты. Нашли они ее у нас. Наши волонтёры взяли щенят на свои поводки. Попытались пристроить на мероприятии. Но их никто не забрал. Уважаемая гражданка, если вам интересна судьба ваших щенят – они в отлове. В эпицентре заболеваний, в клетках. Выйдут ли они оттуда мы не знаем. Но точно знаем, что в городе такое количество щенят, благодаря таким людям как вы», – говорится в публикации.

Напоминаем, ранее в Тюмени женщина бросила таксу Пино в ветклинике. Сейчас собачку прооперировали на средства неравнодушных горожан.