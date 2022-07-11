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Водитель «ВАЗа» вылетел на встречку и погиб на месте аварии в Нижневартовском районе

В Нижневартовском районе один человек погиб в ДТП

Водитель «ВАЗа» вылетел на встречку и погиб на месте аварии в Нижневартовском районе
Фото: ГАИ Югры

Накануне в Нижневартовском районе водитель «ВАЗа» выехал на встречку и спровоцировал ДТП. В результате аварии мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм.

«В 17:40 на 209 км автодороги «Сургут-Нижневартовск», в Нижневартовском районе, 29-летний мужчина, управляя автомобилем «ВАЗ», по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем «Ивеко» под управлением 37-летнего мужчины», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за 9-10 июля в округе зафиксировали восемь ДТП, в которых один человек погиб, а также 13 – получили травмы, в том числе два несовершеннолетних пассажиров.


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Сегодня в 10:15, просмотров: 270, комментариев: 0
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