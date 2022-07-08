Власти Нижневартовска ответили на обвинения депутата в организации непристойной выставки

В Нижневартовске с конца июня тлеет скандал, связанный с картинами, выставленными 23 июня в рамках Дня открытых дверей в АРТ-резиденции. Депутат гордумы Денис Гришин обратился к уполномоченной по правам человека в Югре Наталье Стребковой с требованием проверить полотна на предмет наличия в них порнографии и выяснить, был ли в арт-резиденции Нижневартовска доступ несовершеннолетних к просмотру данных картин. На самой выставке, пишут СМИ, парламентарий не был, но якобы видел буклет, на котором оказались запечатлены неподобающие картины.

В администрации Нижневартовска обвинения в организации непристойной выставке отвергли.

«Все экспонированные на выставке изображения соответствуют нормам российского законодательства. Картин с пошлым содержанием или оскорбляющих чувства граждан, на выставке представлено не было. Изображения, которые в данный момент распространяются в СМИ и в соцсетях, не были экспонированы. Это фотографии из буклета, который принесла художник», - говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Тем не менее, добавили в администрации, в отношении МАУ «Молодежный центр», как организатора выставки, назначена служебная проверка. «Молодежный центр принимает на себя обязательства в дальнейшем более детально проверять то, что могут принести с собой участники мероприятия», - уточнили в пресс-службе.