Роспотребнадзор Югры ищет причину вспышки гепатита на нижневартовском ГПЗ

На нижневартовском газоперерабатывающем заводе выявлен очаг гепатита А. Информация об этом появилась на официальном сайте Роспотребнадзора Югры. Всего зафиксировано 30 случаев заражения, при обследовании контактных лиц болезнь также обнаружена у ребенка одного из сотрудников ГПЗ.

«Тяжелых форм течения болезни не зарегистрировано. 87% заболевших проходят лечение в условия инфекционного отделения. В ходе расследования заболеваемости устанавливается причинно-следственная связь по водному, пищевому и контактно-бытовому (через предметы обихода в местах общего пользования) путям передачи инфекции. Эпидемиологическое расследование продолжается», – пояснили санврачи региона.

С целью локализации очага проведены обследования столовой с отбором проб продуктов, поставщиков цехов, системы водоснабжения, канализации. За людьми, что контактировали с зараженными, установлено медицинское наблюдение и проводится экстренная вакцинация по эпидемическим показаниям.

Отмечается, что ежегодно в Югре регистрируется от 110 до 120 случаев заболевания вирусным гепатитом А. В Нижневартовске за последние три года отмечалось снижение уровня заболеваемости, показатели не превышали среднеокружные.