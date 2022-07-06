Бывший главный дорожник Нижневартовска предстанет перед судом по делу о взятках

В Нижневартовске перед судом предстанет бывший директор управления по дорожному хозяйству и обустройству города Виталий Проскуряков. Он обвиняется в получении взятки в крупном и особо крупном размерах. Расследование уголовного дела против него завершено, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

По версии следователей, в течение практически двух лет обвиняемый вымогал деньги у коммерческой организации. Взамен организация получала работы по договору подряда на поставку запасных частей для дорожно-строительной техники. Таким образом чиновник получил от компании 660 тыс. рублей, считают в СК.

«Кроме того, в период с декабря 2018 по апрель 2019 года он получил от руководителя другой коммерческой организации взятку на общую сумму 1 миллион 50 тысяч рублей за предоставление объемов работ по договору подряда на ремонт и обслуживание зданий и сооружений учреждения, а также за иные действия, связанные с исполнением организацией договорных обязательств», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что вину обвиняемый признал частично.

Уголовное дело на Виталия Проскурякова завели в марте 2021 года. В январе текущего года пост руководителя управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска занял Александр Прилепин, ранее руководивший городским МФЦ.